ไร้ปัญหา! ไรซ์แจงจังหวะเคลียร์ลินการ์ดยิงจุดโทษ

ดีแคลน ไรซ์ กองกลางของเวสต์แฮม ยูไนเต็ด เผย เขาบอกกับ เจสซี ลินการ์ด ไปว่าต้องทำตามคำสั่งของโค้ช หลังอีกฝ่ายพยายามขอยิงจุดโทษในเกมเปิดบ้านถล่ม เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 3-0

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงท้ายครึ่งแรก เมื่อขุนค้อนมาได้ลูกจุดโทษ โดยทั้งไรซ์และลินการ์ดต่างอยากเป็นคนสังหาร อย่างไรก็ดี สุดท้ายทั้งคู่ก็ตกลงกันได้และไรซ์รับหน้าที่ยิงเข้าไป

"ผมบอกกับเจสซีไปว่า 'มองไปที่เจ้านายสิ ผมไม่อยากถูกเจ้านายและผู้ช่วยโค้ชรุมสับในห้องแต่งตัว ถ้าผมไม่ยิงลูกนี้' " กองกลางทีมชาติอังกฤษ กล่าวผ่าน BT Sport

"ผมบอกไปว่าผมไม่อยากเป็นคนที่เข้าไปแย่งบอลมาจากเขา แต่ผมพูดว่า 'ผมเป็นเพื่อน ขอบอลให้ผมได้มั้ย' "

"ผมมีความสุขที่ส่งบอลเข้าไปกองในตาข่าย สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเราได้ 3 คะแนน"

หลังจบเกมไรซ์ก็ถ่ายคลิปหยอกล้อกับลินการ์ดลงอินสตาแกรมด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้มีปัญหากัน

Jesse Lingard wasn't getting that penalty over Declan Rice 😂😂 pic.twitter.com/HS1zADuV3p