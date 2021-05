ไร้ชื่อโอมาร์! ยูเออีเผย 34 แข้งเตรียมลุยคัดบอลโลก

เบิร์ต ฟาน มาร์ไวค์ กุนซือทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปิดเผยรายชื่อ 34 นักเตะ ชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม G ออกมาแล้ว ไม่มีชื่อของ โอมาร์ อับดุลราห์มาน กองกลางตัวเก่ง

ยูเออี มีกำหนดการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเตรียมทีมระหว่างวันที่ 15-31 พฤษภาคมนี้ ที่ดูไบ โดยล่าสุด เบิร์ต ฟาน มาร์ไวค์ กุนซือชาวดัตช์ เผยรายชื่อ 34 ขุนพล เตรียมทำศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง ออกมาแล้ว นำทัพโดย อาลี มับคุต หัวหอกตัวเก่ง รวมไปถึงแข้งโอนสัญชาติมาจากบราซิลอย่าง ฟาบิโอ ลิมา และ ไคโอ เซนาโด้ แต่ไม่มีชื่อของ โอมาร์ อับดุลราห์มาน เพลเมคเกอร์คนสำคัญ

ทั้งนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วางคิวลับแข้งในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อม พบกับ จอร์แดน ในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก อีก 4 นัดที่เหลืออยู่ เริ่มตั้งแต่พบกับ มาเลเซีย ในวันที่ 3 มิ.ย. ต่อด้วย ทีมชาติไทย ในวันที่ 7 มิ.ย. , อินโดนีเซีย ในวันที่ 11 มิ.ย. และ เวียดนาม ในวันที่ 15 มิ.ย.

