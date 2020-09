ไร้ชัย 18 เกมติด! ชาลเก้ปลด'ดาวิด วากเนอร์'พ้นกุนซือ

ชาลเก้04 ประกาศปลด ดาวิด วากเนอร์ เฮดโค้ชของทีมแล้ว หลังพาทีมทำผลงานได้อย่างย่ำแย่

ราชันสีน้ำเงินออกสตาร์ทบุนเดสลีกาซีซันใหม่ ด้วยการปราชัย 2 นัดรวด นั่นทำให้พวกเขาสะกดคำว่าชนะไม่เป็น 18 เกมติดต่อกันแล้ว หากนับตั้งแต่ฤดูกาลก่อน จากผลงาน เสมอ 6, แพ้ 12, ยิงได้ 8 ประตู และเสีย 49 ประตู

ล่าสุดบอร์ดบริหารของชาลเก้จึงสั่งเด้งกุนซือวัย 48 ทันที ส่วนโค้ชคนใหม่ของทีม จะมีประกาศตามมาในไม่กี่วันนี้

ทั้งนี้ วากเนอร์เข้ามารับงานคุมราชันสีน้ำเงินเมื่อซัมเมอร์ปี 2019

