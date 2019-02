ไร้คู่แข่ง! เซเฟรินนั่งประธานยูฟ่าอีกสมัย

อเล็กซานเดอร์ เซเฟริน ได้รับเลือกเป็นประธานสหพันธ์ลูกหนังยุโรปต่ออีกสมัย

ผู้บริหารชาวสโลวิเนียเข้ามารับตำแหน่งนี้เมื่อปี 2016 พร้อมผุดโปรเจ็คต์สำคัญมากมาย หนึ่งในนั้นคือฟุตบอลรายการ ยูฟ่า เนชันส์ ลีก

ล่าสุดการดำรงตำแหน่งของเขาดำเนินมาจนครบวาระ 4 ปีแล้ว ดังนั้นสมาชิกของยูฟ่าต้องลงคะแนนเสียงเลือกผู้นำคนใหม่อีกครั้ง

ผลปรากฎว่า เซเฟรินได้ทำหน้าที่ต่ออีกสมัยไปจนถึงปี 2023 หลังไม่มีใครลงท้าชิงตำแหน่งนี้กับเขา

Aleksander Čeferin has been formally re-elected as UEFA President for a new term (2019-2023). Congratulations, Mr Čeferin! #UEFACongress pic.twitter.com/5OjI6ReCuI