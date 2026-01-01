Modric Mourinho Cristiano RonaldoGOAL
สันติภพ เหลืองอ่อน

ไม่ไล่บอล! โมดริชเล่าย้อนเหตุการณ์ โรนัลโด้ โดน มูรินโญ ด่าจนร้องไห้

ลูกา โมดริช กองกลางทีมชาติโครเอเชีย ยกให้ โจเซ มูรินโญ เป็นกุนซือที่ “โหดที่สุด” เท่าที่เขาเคยร่วมงานด้วย และเคยทำให้ คริสเตียโน โรนัลโด ถึงกับหลั่งน้ำตาในห้องแต่งตัวมาแล้ว

มิดฟิลด์วัย 40 ปี เคยเล่นเคียงข้าง CR7 ที่ เรอัล มาดริด นานถึง 6 ปี คว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ร่วมกัน 4 สมัย ก่อนย้ายไปร่วมทีม เอซี มิลาน เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา

โดยเจ้าตัวเล่าย้อนถึงช่วงทำงานภายใต้การคุมทีม มูรินโญ ที่เป็นคนดึงเขาจาก ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ มาร่วมทัพราชันชุดขาวในปี 2012 ว่ากุนซือโปรตุเกสเป็นคนที่มีความเข้มงวดอย่างมาก จนเกิดความตึงเครียดกับแข้งซีเนียร์หลายราย

ผมเคยเห็นเขา (มูรินโญ) ทำให้ คริสเตียโน โรนัลโด ร้องไห้ในห้องแต่งตัวมาแล้ว ทั้งที่ โรนัลโด้ คือนักเตะที่ทุ่มเททุกอย่างในสนาม แต่มันเกิดขึ้นเพียงเพราะเกมนั้นเขาไม่วิ่งไล่ตามฟูลแบ็กฝั่งตรงข้าม” โมดริช เผย

มูรินโญ เป็นคนพูดตรงๆกับนักเตะ แต่เขาซื่อสัตย์ เขาปฏิบัติกับ เซร์คิโอ รามอส และนักเตะใหม่เหมือนกันหมด ถ้ามีอะไรต้องบอก เขาจะบอกตรงๆ

อย่างไรก็ตาม โมดริช ยกให้ คาร์โล อันเชล็อตติ เป็นโค้ชที่ดีสุดในอาชีพของเขา

ยากจะหาคำอธิบาย ไม่ใช่แค่เรื่องแท็กติก แต่เป็นตัวตนของเขา เราคุยกันบ่อยมากเรื่อง เอซี มิลาน ตอนที่ยังอยู่มาดริด

