ไม่ไล่บอล! โมดริชเล่าย้อนเหตุการณ์ โรนัลโด้ โดน มูรินโญ ด่าจนร้องไห้

ลูกา โมดริช กองกลางทีมชาติโครเอเชีย ยกให้ โจเซ มูรินโญ เป็นกุนซือที่ “โหดที่สุด” เท่าที่เขาเคยร่วมงานด้วย และเคยทำให้ คริสเตียโน โรนัลโด ถึงกับหลั่งน้ำตาในห้องแต่งตัวมาแล้ว
มิดฟิลด์วัย 40 ปี เคยเล่นเคียงข้าง CR7 ที่ เรอัล มาดริด นานถึง 6 ปี คว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ร่วมกัน 4 สมัย ก่อนย้ายไปร่วมทีม เอซี มิลาน เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา
โดยเจ้าตัวเล่าย้อนถึงช่วงทำงานภายใต้การคุมทีม มูรินโญ ที่เป็นคนดึงเขาจาก ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ มาร่วมทัพราชันชุดขาวในปี 2012 ว่ากุนซือโปรตุเกสเป็นคนที่มีความเข้มงวดอย่างมาก จนเกิดความตึงเครียดกับแข้งซีเนียร์หลายราย
“ผมเคยเห็นเขา (มูรินโญ) ทำให้ คริสเตียโน โรนัลโด ร้องไห้ในห้องแต่งตัวมาแล้ว ทั้งที่ โรนัลโด้ คือนักเตะที่ทุ่มเททุกอย่างในสนาม แต่มันเกิดขึ้นเพียงเพราะเกมนั้นเขาไม่วิ่งไล่ตามฟูลแบ็กฝั่งตรงข้าม” โมดริช เผย
“มูรินโญ เป็นคนพูดตรงๆกับนักเตะ แต่เขาซื่อสัตย์ เขาปฏิบัติกับ เซร์คิโอ รามอส และนักเตะใหม่เหมือนกันหมด ถ้ามีอะไรต้องบอก เขาจะบอกตรงๆ”
อย่างไรก็ตาม โมดริช ยกให้ คาร์โล อันเชล็อตติ เป็นโค้ชที่ดีสุดในอาชีพของเขา
“ยากจะหาคำอธิบาย ไม่ใช่แค่เรื่องแท็กติก แต่เป็นตัวตนของเขา เราคุยกันบ่อยมากเรื่อง เอซี มิลาน ตอนที่ยังอยู่มาดริด”