ไม่ได้แย่ทั้งเกม! ชล็อตตอบประเด็นโซบอสไลบอกทีมไร้จิตวิญญาณนักสู้

อาร์เนอ ชล็อต กุนซือ ลิเวอร์พูล ตอบประเด็นที่ โดมินิค โซบอสไล แสดงความไม่พอใจที่ไม่เห็นจิตวิญญาณนักสู้ของทีมในเกมบุกพ่าย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4-0 โดยย้ำว่าทีมทำผลงานได้ดีแต่พลาดในจังหวะสำคัญ
ทัพหงส์แดง กลับมาลงเล่นเกมหลังเบรคทีมชาติ ทว่าบุกไปพ่าย เรือใบสีฟ้า ด้วยสกอร์ขาดลอย ถึงขนาดที่โดนยิงสี่ประตูตั้งแต่ยังไม่ถึงนาที 60 จนทำให้มีแฟนบอลเดินออกจากสนาม เป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็น
ด้าน โซบอสไล ให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีไม่พอใจที่ไม่เห็นความกระหายจากทีม ซึ่ง ชล็อต มองว่าเป็นเพียงบางช่วงเวลาที่ผิดพลาดแต่มันส่งผลกระทบหนักต่อสกอร์ที่เกิดขึ้น
“ผมคงต้องกลับไปถาม (โซบอสไล) ว่าเขาหมายความว่ายังไง และหมายถึงช่วงเวลาไหน เพราะถ้าเขาคิดว่าเป็นแบบนั้นตลอดทั้งเกม ผมกลับไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจนกระทั่งนาทีที่เสียประตู 1-0 ซึ่งผมมองว่าหลังจากโดนลูกแรก เราก็ยังอยู่ในเกม
“แต่หลังจากนั้นเรากลับมาเสียประตูจากจังหวะลูกทุ่มถึงสองครั้ง ซึ่งพวกเขาเล่นฉาบฉวย ในสถานการณ์แบบนั้นคุณจำเป็นต้องป้องกันให้เฉียบขาดกว่านี้
“ลูกสองที่เราเสียก็คล้ายกับลูกที่เราเคยเสียที่นี่มาแล้วเมื่อต้นฤดูกาล เป็นการเสียประตูท้ายครึ่งแรกตอนเจอแมนฯ ซิตี้ ผมยอมรับว่าสปิริตนักสู้มันหายไปจริง ๆ ในช่วง 10 นาทีแรกของครึ่งหลัง
“และหลังจากนั้น ตอนที่ทั้งสองทีมยอมรับผล 4-0 ไปแล้ว ในช่วง 10-15 นาทีนี่แหละที่ผมมองว่าทีมขาดสปิริต ขาดความมุ่งมั่นที่จะชนะในการดวลตัวต่อตัว การเข้าถึงบอลก่อน หรือขัดขวางไม่ให้คู่แข่งจ่ายบอล เปิดบอล หรือทำประตูง่าย ๆ นี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้ดีกว่าเดิมให้ได้ในวันพุธนี้”