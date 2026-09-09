ไม่แพ้มา 5 ปี! สาลิกาดง พ่าย ลีดส์ ครั้งสุดท้ายปี 2021

เพจ Play with FUN, be FUN ที่มี FUN88 เป็นสปอนเซอร์หลักพาแฟนบอลย้อนดูสถิติที่น่าสนใจก่อนการพบกันระหว่าง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด และ ลีดส์ ยูไนเต็ด หลัง “สาลิกาดง” ไม่เคยแพ้ให้กับ “ยูงทอง” มาเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปถึงวันที่ 26 มกราคม 2021
เกมดังกล่าวเกิดขึ้นที่สนามเซนต์ เจมส์ พาร์ค โดย นิวคาสเซิล ภายใต้การคุมทีมของ สตีฟ บรูซ เปิดบ้านรับมือ ลีดส์ ของ มาร์เซโล บิเอลซา ก่อนจะเป็นทีมเยือนที่บุกมาเก็บชัยชนะไปด้วยสกอร์ 2-1
ลีดส์ เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนในนาทีที่ 17 จาก ราฟินญ่า ก่อนที่ นิวคาสเซิล จะตามตีเสมอได้ในช่วงต้นครึ่งหลังจาก มิเกล อัลมิรอน อย่างไรก็ตาม “ยูงทอง” มาได้ประตูชัยจาก แจ็ค แฮร์ริสัน ในนาทีที่ 61 ช่วยให้ทีมบุกคว้าสามคะแนนกลับออกจากเซนต์ เจมส์ พาร์คได้สำเร็จ
นับจากวันนั้นเป็นต้นมา นิวคาสเซิล ไม่เคยแพ้ให้กับ ลีดส์ อีกเลย และการเจอกันครั้งล่าสุดก็กลายเป็นหนึ่งในเกมที่แฟนบอล “สาลิกาดง” จดจำได้อย่างแน่นอน
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2026 นิวคาสเซิล เปิดบ้านพบ ลีดส์ ในเกมที่เต็มไปด้วยความดราม่า ก่อนพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังถึง 3 ครั้ง กลับมาเอาชนะไปแบบสุดระทึก 4-3 โดย ฮาร์วีย์ บาร์นส์ กลายเป็นฮีโร่ของทีม หลังยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 12 หรือประมาณนาทีที่ 102 ของเกม ซึ่งถือเป็นประตูชัยที่เกิดขึ้นช้าที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลโดย Opta
เกมดังกล่าว ลีดส์ เป็นฝ่ายขึ้นนำถึงสามครั้งจาก เบรนเดน อารอนสัน ที่ทำคนเดียว 2 ประตู และ โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน จากจุดโทษ ขณะที่ นิวคาสเซิล ได้ประตูจาก บาร์นส์ 2 ลูก, โจลินตัน และ บรูโน่ กิมาไรส์ จากจุดโทษ ก่อนที่ บาร์นส์ จะซัดประตูชัยในช่วงวินาทีสุดท้ายของเกม
จากความพ่ายแพ้ 1-2 เมื่อปี 2021 สู่ชัยชนะสุดดราม่า 4-3 ในปี 2026 ทำให้การพบกันของทั้งสองทีมมีเรื่องราวให้พูดถึงไม่น้อย และสถิติก็เปลี่ยนจากวันที่ ลีดส์ เคยเป็นฝ่ายคว้าชัย มาเป็น นิวคาสเซิล ที่ไม่แพ้ “ยูงทอง” มาแล้วกว่า 5 ปี
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