ไม่เป็นความจริง! ชาบีปวดใจบอร์ดบาร์ซากุข่าวตนอยากโละแข้งบาร์ซาเป็น 10 คน

อีกหนึ่งประเด็นร้อนในบทสัมภาษณ์ล่าสุดของ ชาบี เอร์นานเดซ เปิดเผยว่าบอร์ดบริหารนำโดย อเลฮานโดร เอเชบาร์เรีย ที่แอบไปกุเรื่องกับนักเตะในทีม และ โจน ลาปอร์ต้า ที่ออกมาพูดผ่านสื่อ อยู่เบื้องหลังการโจมตีเขาด้วยการใส่ร้ายเรื่องต้องการปล่อยนักเตะออกจากทีม
“พวกเขาเริ่มโจมตีผมผ่านสื่อ และที่แย่กว่านั้นคืออเลฮานโดร (เอเชบาร์เรีย) เที่ยวไปคุยกับนักเตะอย่าง เซร์กี้ โรแบร์โต้, อเราโฆ, เปดรี หรือราฟินญา แล้วบอกพวกเขาว่าผมต้องการขายพวกเขาทิ้ง
“นั่นแหละที่ทำให้ผมเจ็บปวดเพราะมันไม่จริง เราวางแผนเพราะเราถูกบีบโดยกฎการเงิน (Fair Play) และเราคุยกันเรื่องขายนักเตะแค่คนเดียวเท่านั้น จริง ๆ แล้วเราวางแผนร่วมกับยอร์ดีและมาเตอู เราจะปล่อยแค่นักเตะคนเดียว
“ผมขอไม่พูดชื่อเพื่อเป็นการให้เกียรติเขา ตอนนั้นผมไม่ได้บอกเขา และพวกเขาไม่ให้เวลาผมได้บอกเขาด้วย ผมจำได้ว่าช่วง 2-3 สัปดาห์นั้น ประธานไม่รับสายหรือตอบข้อความผมเลย ผมไว้ใจลาปอร์ต้า และอเลฮานโดรก็เป็นเพื่อนผม แต่เขานั่นแหละคือคนที่เตะผมออกจากสโมสร
“ผู้คนต้องเข้าใจ นี่คือความจริงในมุมของผม มีช่วงหนึ่งที่ เซร์กี้ โรแบร์โต้ ซึ่งเป็นเพื่อนและกัปตันทีม เดินมาหาผมแล้วถามว่า 'ชาบี นายไม่อยากให้ฉันอยู่ต่อจริงๆ เหรอ?' ผมบอกเขาว่ามันตรงกันข้ามเลย ผมโดนโจมตีก็เพราะพยายามปกป้องเรื่องการต่อสัญญาของเขา แล้วเขาก็บอกผมว่า อเลฮานโดรเป็นคนกระจายข่าวนี้ให้นักเตะหลายคนฟัง
“ผมคิดว่าพวกเขาเชื่อนะ คือผมตรงไปตรงมาเสมอ ผมทำแบบนั้นกับ ปิเก้ ที่ร่วมทีมกันมาหลายปี หรือกับ จอร์ดี้ อัลบา เพื่อนผม ผมบอกเขาว่าถึงเวลาต้องไปแล้ว ทำไมผมจะไม่ทำแบบเดียวกันกับคนอื่นล่ะ? ผมเป็นคนฟุตบอล กฎในห้องแต่งตัวมันชัดเจน ถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นคุณจะเสียทั้งห้องไป แต่อเลฮานโดรอุทิศตัวเพื่อทำลายสิ่งนั้น และเขายังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ นั่นคือเหตุผลที่ผมออกมาให้สัมภาษณ์
“ผมอดทนมาตลอด แต่ประธาน (ลาปอร์ต้า) ดันไปพูดว่าผมต้องการโละนักเตะ 10 คน ซึ่งมันไม่จริงเลย