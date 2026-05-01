ไม่เปลี่ยนแปลง! ปธ.ฟีฟ่ายืนยัน อิหร่าน ร่วมแข่งฟุตบอลโลก เตะที่สหรัฐฯตามโปรแกรมเดิม

จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า ยืนยันว่า ทีมชาติอิหร่านจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ตามกำหนด แม้สมาคมฟุตบอลอิหร่าน (IFF) จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมฟีฟ่าคองเกรสที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
รายงานระบุว่า คณะตัวแทน 3 คนของอิหร่านเดินทางถึงโตรอนโต แต่หนึ่งในนั้นถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ส่งผลให้อีก 2 คนตัดสินใจไม่เข้าร่วมประชุม โดยสื่ออิหร่านเผยว่า เมห์ดี ทาจ ประธาน IFF ถูกปฏิเสธที่สนามบินเพียร์สัน แม้จะได้รับอนุญาตให้เดินทางแล้วก็ตาม ขณะที่ฟีฟ่าระบุว่าเป็น “สถานการณ์ที่น่าเสียดาย” และย้ำว่าการอนุญาตเข้าประเทศเป็นอำนาจของทางการแคนาดา
ก่อนหน้านี้ มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเข้าร่วมฟุตบอลโลกของอิหร่าน หลังสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม อินฟานติโน่ย้ำชัดว่าอิหร่านจะลงแข่งขันตามโปรแกรม พบกับ นิวซีแลนด์, เบลเยียม และ อียิปต์
“ผมขอยืนยันอย่างชัดเจนว่า อิหร่านจะเข้าร่วมฟุตบอลโลก 2026 และจะลงเล่นในสหรัฐอเมริกา เป้าหมายของเราคือการรวมผู้คนเข้าด้วยกัน โลกมีความแตกแยกมากพอแล้ว” อินฟานติโน่กล่าว
อิหร่าน มีคิวประเดิมสนามพบ นิวซีแลนด์ ที่ลอสแอนเจลิส วันที่ 15 มิถุนายน ต่อด้วยพบ เบลเยียม วันที่ 21 มิถุนายน และปิดรอบแบ่งกลุ่มพบ อียิปต์ ที่ซีแอตเทิล โดยมีโอกาสพบกับทีมชาติสหรัฐฯ ในรอบน็อกเอาต์ หากทั้งสองทีมจบอันดับ 2 ของกลุ่ม