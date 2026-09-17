ไม่เจอกัน 10 ปี! สถิติน่าสนใจก่อน นิวคาสเซิล พบ ฮัลล์

เพจ Play with FUN, be FUN ที่ได้ FUN88 เป็นสปอนเซอร์หลักชวนแฟนบอลย้อนดูสถิติที่น่าสนใจก่อนเกมพรีเมียร์ลีกระหว่าง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด และ ฮัลล์ ซิตี้ หลังทั้งสองทีมกำลังจะกลับมาเผชิญหน้ากันในเกมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง หลังจากครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเกือบ 10 ปี
การพบกันครั้งล่าสุดในเกมอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2016 ในศึกลีก คัพ รอบก่อนรองชนะเลิศ โดย นิวคาสเซิล บุกไปเยือน ฮัลล์ ก่อนเสมอกัน 1-1 ใน 120 นาที และต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษ ซึ่งเป็น ฮัลล์ ที่เอาชนะไปได้ 3-1 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ขณะที่ “สาลิกาดง” ต้องจบเส้นทางในรายการดังกล่าว
เกมดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ นิวคาสเซิล กำลังเล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพ ภายใต้การคุมทีมของ ราฟาเอล เบนิเตซ โดยทีมมีนักเตะอย่าง จอนโจ เชลวีย์, ดไวต์ เกย์ล, แมตต์ ริทชี และ จามาล ลาสเซลส์ ขณะที่ ฮัลล์ มีผู้เล่นชื่อดังหลายรายอย่าง แฮร์รี แม็กไกวร์, แอนดี้ โรเบิร์ตสัน และ โรเบิร์ต สน็อดกราสส์ อยู่ในทีมชุดนั้นด้วย
หลังจากเกมดังกล่าว ทั้งสองทีมไม่ได้มีโอกาสพบกันในเกมอย่างเป็นทางการอีกเลย โดย นิวคาสเซิล กลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ฮัลล์ ต้องผ่านช่วงเวลาที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ระหว่างพรีเมียร์ลีกและลีกรอง ก่อนจะกลับคืนสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งในฤดูกาล 2026-27
แม้จะไม่ได้เจอกันในเกมแข่งขันอย่างเป็นทางการมานานเกือบ 10 ปี แต่ทั้งสองทีมเคยพบกันในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนกรกฎาคม 2024 ซึ่ง นิวคาสเซิล เป็นฝ่ายเอาชนะ ฮัลล์ 2-0 ทำให้การพบกันครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาเจอกันในเกมที่มีความหมายอย่างเป็นทางการอีกครั้ง หลังห่างหายไปนาน
หากย้อนดูสถิติการพบกันโดยรวม นิวคาสเซิล เป็นฝ่ายทำผลงานได้ดีกว่า โดยจากการพบกันทั้งหมด 26 นัดในรายการต่าง ๆ “สาลิกาดง” คว้าชัยได้ 12 ครั้ง เสมอ 7 ครั้ง และแพ้ 7 ครั้ง ขณะที่เกมพรีเมียร์ลีกครั้งล่าสุดที่ทั้งสองทีมพบกันต้องย้อนกลับไปถึงเดือนมกราคม 2015 ซึ่ง นิวคาสเซิล บุกไปเอาชนะ ฮัลล์ ถึงถิ่น 3-0 จากประตูของ เรมี กาเบลลา, แซมมี อาเมโอบี และ โยอัน กูฟฟร็อง
น่าสนใจว่าเกมนี้จะเป็นการพบกันของสองทีมที่ออกสตาร์ตฤดูกาล 2026-27 ด้วยเรื่องราวที่แตกต่างกัน โดย ฮัลล์ ซึ่งเพิ่งกลับคืนสู่พรีเมียร์ลีก สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาล ขณะที่ นิวคาสเซิล กำลังเดินหน้าภายใต้ยุคใหม่ของ มัทธีอัส ไยส์เซิล หลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์
การกลับมาเจอกันครั้งนี้จึงน่าสนใจไม่น้อย เพราะไม่เพียงเป็นการพบกันของสองทีมที่ห่างหายจากเกมทางการไปเกือบหนึ่งทศวรรษ แต่ยังเป็นการปะทะกันของ นิวคาสเซิล ทีมดังจากพรีเมียร์ลีก กับ ฮัลล์ ที่กลับคืนสู่ลีกสูงสุดและกำลังสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลในช่วงต้นฤดูกาล
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