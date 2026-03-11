ไม่เคยทำมาก่อน! ทูดอร์แจงเปลี่ยน 'คินสกี้' นาที 17 ชี้จำเป็นต้องปกป้องทั้งนักเตะและทีม

อีกอร์ ทูดอร์ เฮดโค้ช ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ชี้แจงเหตุผลที่ต้องตัดสินใจเปลี่ยนตัว อันโตนิน คินสกี้ ผู้รักษาประตูดาวรุ่งออกตั้งแต่นาทีที่ 17 ในเกมยูฟ้า แชมเปี้ยนส์ลีก นัดบุกแพ้ แอตเลติโก มาดริด
นายด่านวัย 22 ปี ลงประเดิมสนามในแชมเปียนส์ลีก แต่จ่ายบอลพลาดเข้าทางผู้เล่นตราหมีจนนำไปสู่ประตูแรก และต่อมายังเคลียร์บอลไม่ดีเปิดโอกาสให้ อัลวาเรซ ยิงเข้าไปง่ายๆ ทำให้ไก่เดือยทองโดนนำห่าง 3-0 ภายใน 15 นาทีแรก
หลังจากนั้น ทูดอร์ ตัดสินใจถอด คินสกี้ ออกทันที โดยระหว่างเดินออกจากสนาม นายด่านชาวเช็กได้รับการปลอบใจจากทั้งสตาฟฟ์และเพื่อนร่วมทีม ซึ่งกุนซือไก่เดือยทองยอมรับว่าการเปลี่ยนผู้รักษาประตูเร็วขนาดนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอาชีพการคุมทีมของเขา
“มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากใน 15 ปีของการเป็นโค้ชของผม ผมไม่เคยทำแบบนั้นมาก่อน” ทูดอร์กล่าว
“มันจำเป็น เพื่อปกป้องทั้งตัวนักเตะและทีม สถานการณ์มันเหลือเชื่อจริงๆ ไม่มีอะไรต้องอธิบายมาก”
“ก่อนเกม มันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เราอยู่แบบนี้ วิคาริโอ มีแรงกดดันและนี่เป็นอีกหนึ่งรายการแข่งขัน ส่วนโทนี (คินสกี้) เป็นผู้รักษาประตูที่ดีมาก”
"ดังนั้นสำหรับผม มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในตอนนั้น หลังจากนี้ แน่นอน มันง่ายที่จะบอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้อง"
“ผมอธิบายกับ โทนี ไปแล้วว่าเขาคือคนที่ใช่และเป็นผู้รักษาประตูที่ดี เพียงแต่น่าเสียดายที่ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นในเกมใหญ่แบบนี้”