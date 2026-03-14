Rasmus Hojlund NapoliGetty Images
สันติภพ เหลืองอ่อน

ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไข! นาโปลี ยืนยันเตรียมคว้า ฮอยลุนด์ ร่วมทีมถาวร

โจวานนี มานนา ผู้อำนวยการกีฬาของ นาโปลี ยืนยันชัดว่าเตรียมเดินหน้าซื้อขาด ราสมุส ฮอยลุนด์ จาก แมนฯยูไนเต็ด ไม่ว่าจบฤดูกาลผลงานของทีมจะออกมาอย่างไร

กองหน้าทีมชาติเดนมาร์กย้ายจาก ปีศาจแดง มาร่วมทัพแชมป์เก่า เซเรียอา ด้วยสัญญายืมตัวเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา พร้อมออปชันซื้อขาด ซึ่งจะกลายเป็นข้อผูกมัดทันที หาก นาโปลี คว้าตั๋วไปเล่นศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลหน้า

ปัจจุบันนาโปลีรั้งอันดับ 3 ของตาราง นำ โคโม อยู่ 5 คะแนน ขณะที่เหลือการแข่งขันอีก 8 นัด อย่างไรก็ตาม มานนา ยืนยันว่าดีลคว้าตัวถาวรจะเกิดขึ้นแน่นอน ไม่ว่าจะได้ไปเล่นถ้วยใหญ่ยุโรปตามเงื่อนไขกับทาง ยูไนเต็ด หรือไม่

“ไม่มีข้อสงสัย ฮอยลุนด์ จะอยู่กับเรา เรามีข้อผูกมัดซื้อขาดหากไปแชมเปียนส์ลีก แต่เขาอยู่ในแผนของเราไม่ว่าเงื่อนไขนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่” มานนา กล่าว

คาดว่านาโปลีจะจ่ายราว 44 ล้านยูโร (ประมาณ 38 ล้านปอนด์) ซึ่งน้อยกว่าที่ แมนฯ ยูไนเต็ด เคยทุ่ม 64 ล้านปอนด์ดึงตัวเขามาเมื่อสองปีครึ่งก่อน

ฤดูกาลนี้ดาวยิงวัย 22 ปีทำผลงานโดดเด่น ยิง 13 ประตู กับ 4 แอสซิสต์รวมทุกรายการ และเจ้าตัวก็แสดงความต้องการชัดเจนว่าอยากค้าแข้งในเนเปิลส์ต่อไป

