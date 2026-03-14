ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไข! นาโปลี ยืนยันเตรียมคว้า ฮอยลุนด์ ร่วมทีมถาวร

โจวานนี มานนา ผู้อำนวยการกีฬาของ นาโปลี ยืนยันชัดว่าเตรียมเดินหน้าซื้อขาด ราสมุส ฮอยลุนด์ จาก แมนฯยูไนเต็ด ไม่ว่าจบฤดูกาลผลงานของทีมจะออกมาอย่างไร
กองหน้าทีมชาติเดนมาร์กย้ายจาก ปีศาจแดง มาร่วมทัพแชมป์เก่า เซเรียอา ด้วยสัญญายืมตัวเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา พร้อมออปชันซื้อขาด ซึ่งจะกลายเป็นข้อผูกมัดทันที หาก นาโปลี คว้าตั๋วไปเล่นศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลหน้า
ปัจจุบันนาโปลีรั้งอันดับ 3 ของตาราง นำ โคโม อยู่ 5 คะแนน ขณะที่เหลือการแข่งขันอีก 8 นัด อย่างไรก็ตาม มานนา ยืนยันว่าดีลคว้าตัวถาวรจะเกิดขึ้นแน่นอน ไม่ว่าจะได้ไปเล่นถ้วยใหญ่ยุโรปตามเงื่อนไขกับทาง ยูไนเต็ด หรือไม่
“ไม่มีข้อสงสัย ฮอยลุนด์ จะอยู่กับเรา เรามีข้อผูกมัดซื้อขาดหากไปแชมเปียนส์ลีก แต่เขาอยู่ในแผนของเราไม่ว่าเงื่อนไขนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่” มานนา กล่าว
คาดว่านาโปลีจะจ่ายราว 44 ล้านยูโร (ประมาณ 38 ล้านปอนด์) ซึ่งน้อยกว่าที่ แมนฯ ยูไนเต็ด เคยทุ่ม 64 ล้านปอนด์ดึงตัวเขามาเมื่อสองปีครึ่งก่อน
ฤดูกาลนี้ดาวยิงวัย 22 ปีทำผลงานโดดเด่น ยิง 13 ประตู กับ 4 แอสซิสต์รวมทุกรายการ และเจ้าตัวก็แสดงความต้องการชัดเจนว่าอยากค้าแข้งในเนเปิลส์ต่อไป