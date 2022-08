ไม่ยอมแพ้! ทรู แบงค็อกฯ อวดชุดแข่งใหม่ลุยไทยลีก 2022/23

แข้งเทพเปิดตัวชุดแข่งซีซั่นใหม่ ให้คลิปเล่าเรื่องคอนเซ็ปต์ "กฎเรา…ไม่มีคำว่ายอมแพ้" แม้ชวดลุย ACL

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดตัวชุดแข่งใหม่ที่จะใช้ในฤดูกาล 2022/23 ในคอนเซ็ปต์ "THERE IS NO GIVING UP IN OUR RULES กฎเรา...ไม่มีคำว่ายอมแพ้" ปล่อยคลิปเล่าเรื่องแม้พลาดลุยเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2023/24

แข้งเทพของ ออเรลิโอ วิดมาร์ จบอันดับ 3 ในศึกรีโว่ ไทยลีก ซีซั่นที่ผ่านมา แต่พลาดคว้าสิทธิ์ไปลุยศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2023/24 เนื่องจากไทยลีกให้สิทธิ์แก่ทีมแชมป์ไทยลีก 1 และทีมแชมป์ฟุตบอลถ้วยช้าง เอฟเอ คัพ ประจำฤดูกาล 2021/2022 และ 2022/2023 ไปร่วมเล่นในรอบแบ่งกลุ่มและรอบคัดเลือก

อย่างไรก็ดีในตอนนี้ ทรู แบงค็อกฯ กำลังอยู่ในระหว่างรอผลจากการยื่นอุทธรณ์ต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

จากความผิดหวังที่เกิดขึ้น ทำให้ ทรู แบงค็อกฯ นำประเด็นดังกล่าวมาเผยแพร่เป็นคลิปเปิดตัวชุดแข่งใหม่ในฤดูกาล 2022/23 ในคอนเซ็ปต์ "THERE IS NO GIVING UP IN OUR RULES กฎเรา...ไม่มีคำว่ายอมแพ้"

สำหรับชุดเหย้ายังคงใช้โทนสีดำ-แดง แต่เปลี่ยนลวดลายจากเดิมให้ดูแปลกตา ขณะที่ชุดเยือนมาในโทนสีม่วงอ่อน และชุดที่สาม (Third Kit) ในโทนสีฟ้า

สำหรับ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด มีโปรแกรมประเดิมสนามรีโว่ ไทยลีก 2022/23 เปิดบ้านพบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น.