ไม่มีใครลืม! ย้อนคำพูดวันเปิดตัวของ เอ็ดดี้ ฮาว หลังอำลา นิวคาสเซิล

การประกาศแยกทางระหว่าง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด กับ เอ็ดดี้ ฮาว ทำให้แฟนบอลทั่วโลกย้อนนึกถึงวันที่กุนซือชาวอังกฤษก้าวเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2021 ในช่วงเวลาที่สโมสรยังต้องดิ้นรนหนีตกชั้น และยังไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะกลายเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของ "สาลิกาดง"
เพจ Play with FUN, be FUN จึงพาแฟนบอลย้อนกลับไปชมบทสัมภาษณ์ในวันเปิดตัวของ ฮาว ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นที่มีต่อสโมสรแห่งนี้ตั้งแต่วันแรก
"ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มารับงานเป็นเฮดโค้ชให้กับสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างนิวคาสเซิล เป็นวันที่น่าภาคภูมิใจมากสำหรับผมและครอบครัว" ฮาว กล่าวในวันเปิดตัว
"ผมอยากจะขอบคุณเจ้าของสโมสรที่มอบโอกาสนี้ให้ ขอบคุณแฟนบอลของสโมสรที่ให้การต้อนรับอย่างน่าเหลือเชื่อ ผมตื่นเต้นมากที่เราจะได้เริ่มต้นการเดินทางร่วมกัน"
คำพูดเหล่านั้นอาจดูเป็นเพียงประโยคธรรมดาในวันเปิดตัว แต่เมื่อย้อนกลับมามองในวันนี้ ทุกอย่างกลับมีความหมายมากกว่าที่หลายคนคาดไว้ เพราะหลังจากนั้น ฮาว ใช้เวลาไม่นานในการเปลี่ยนทีมที่กำลังตกอยู่ในวิกฤติให้กลับมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอังกฤษ โดยช่วงเวลานั้นเอง FUN88 ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสโมสร ก็ได้อยู่เคียงข้าง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นฟูทีมที่กลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของ "สาลิกาดง"
ฤดูกาลแรก เขาพาทีมรอดพ้นจากการตกชั้นได้สำเร็จ ทั้งที่เข้ามารับงานในช่วงที่สถานการณ์ยากลำบากอย่างยิ่ง ก่อนจะเดินหน้าสร้างทีมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนานักเตะเดิม การดึงผู้เล่นใหม่ที่เหมาะกับระบบ และการปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการต่อสู้ จนทำให้ นิวคาสเซิล กลับมาเป็นทีมที่สามารถต่อกรกับบรรดาสโมสรชั้นนำของพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้ง
เพียงสองปีหลังรับตำแหน่ง เขาพา "สาลิกาดง" คว้าตั๋วไปเล่น ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี สร้างบรรยากาศแห่งความหวังให้กลับคืนสู่ เซนต์ เจมส์ พาร์ก อีกครั้ง และแม้จะพลาดแชมป์คาราบาว คัพ ในครั้งแรก แต่ ฮาว ก็ไม่ยอมแพ้
ในฤดูกาลถัดมา เขาพาสโมสรสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์ คาราบาว คัพ หลังเอาชนะ ลิเวอร์พูล ในนัดชิงชนะเลิศ ส่งผลให้ นิวคาสเซิล คว้าแชมป์รายการใหญ่ในประเทศได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 70 ปี ท่ามกลางการเฉลิมฉลองของแฟนบอลที่รอคอยช่วงเวลานี้มาหลายชั่วอายุคน
นอกจากผลงานในสนามแล้ว ฮาว ยังได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลในเรื่องของบุคลิกที่สุขุม การให้เกียรตินักเตะและคู่แข่ง รวมถึงการสร้างบรรยากาศอันยอดเยี่ยมภายในทีม จนกลายเป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับความรักและความเคารพจากทั้งสโมสร
แม้วันนี้เส้นทางของ เอ็ดดี้ ฮาว และ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จะเดินมาถึงจุดสิ้นสุด แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงถ้วยแชมป์หรือสถิติเท่านั้น หากยังรวมถึงการปลุกความศรัทธาของแฟนบอล และการพาสโมสรกลับมายืนอยู่ในแถวหน้าของวงการฟุตบอลอังกฤษอีกครั้ง
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