ไม่มีใครรู้! 'เด รอสซี'ปลอมตัวชมเกมโรมดาร์บี้

ดานิเอเล เด รอสซี อดีตกัปตันทีมโรมา ปลอมตัวไปชมทีมเก่าลงเล่นกับ ลาซิโอ โดยที่ไม่มีใครจำได้

ดาวเตะทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลก 2006 ย้ายไปเล่นกับ โบคา จูเนียร์ส เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา ก่อนล่าสุดเขาจะประกาศแขวนสตั๊ดไปแล้วในเดือนนี้

อดีตแข้งวัย 36 จึงนึกสนุกปลอมตัวไปนั่งดูบอลกับ 'Curva Sud' กลุ่มแฟนบอลอุลตร้าของโรมา ในเกมโรมดาร์บี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า ไม่มีแฟนบอลคนไหนจำเขาได้เลย

Daniele De Rossi disguised himself so he could watch the Rome derby in the stadium with the Roma ultras without being noticed 🤣🙌



