Chelsea's Spanish defender #03 Marc Cucurella reactsGetty Images
สันติภพ เหลืองอ่อน

ไม่ปิดโอกาส! 'กูกูเรยา'รับถ้า บาร์เซโลนา สนใจ ก็ยากจะปฏิเสธ

มาร์ค กูกูเรยา แบ็กซ้ายตัวเก่งของ เชลซี ยอมรับตามตรงว่าหากได้รับข้อเสนอจาก บาร์เซโลนา ในช่วงซัมเมอร์นี้ ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธ

แนวรับวัย 27 ปี เตรียมลงลงสนามให้สเปนในเกมอุ่นเครื่องพบ อียิปต์ ที่สนามคัมป์นู โดยผู้สื่อข่าวถามถึงโอกาสย้ายกลับทีมเก่าอย่าง อาซูลกรานา ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าหากมีข้อเสนอเข้ามาจริงก็ต้องพิจารณาอย่างจริงจัง


“ถ้ามีข้อเสนอเข้ามา มันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยาก ผมต้องเอามาคิด” กูกูเรยา กล่าว

“ไม่ใช่แค่ผมคนเดียว แต่ต้องคิดถึงครอบครัวด้วย สุดท้ายเราจะตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน”

อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวย้ำว่ายังมีความสุขดีกับทัพสิงโตน้ำเงินคราม และไม่ได้โฟกัสเรื่องย้ายทีมในตอนนี้

“ผมมีความสุขมากที่ เชลซี ครอบครัวผมก็เช่นกัน เรื่องย้ายกลับสเปนอาจเป็นสิ่งที่คิดถึง แต่คงเป็นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

ทั้งนี้ กูกูเรยา ย้ายจาก ไบรท์ตัน มาอยู่กับ เชลซี ด้วยค่าตัวราว 60 ล้านปอนด์ในปี 2022 และกลายเป็นกำลังหลักของทีมมาโดยตลอด

