ไม่ตลกด้วย! อดีตปีกผีเปิดใจปมโดนล้อเรื่องหน้าตา

ลุค แชดวิค อดีตปีกของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เล่าเปิดใจกับเหตุการณ์ที่เขาเคยมีปมการถูกล้อเรื่องหน้าตาซึ่งทำให้เขากลายเป็นคนหวาดระแวงไปเลย

อดีตดาวเตะวัย 39 ปีเคยค้าแข้งกับทัพปีศาจแดงในช่วงปี 1999-2004 เปิดใจว่าเขาเคยเจ็บปวดและฝังใจกับการโดนล้อเรื่องหน้าตาผ่านรายการตลกโลกกีฬาอย่าง 'They Think It’s All Over' ทางช่อง BBC ซึ่งทำให้เขากลายเป็นคนหวาดระแวงในทุกวันศุกร์ที่รายการออกฉาย

โดยเขาเผยว่าปมถูกล้อเรื่องหน้าตาของเขาทำให้ช่วงเวลาการค้าแข้งที่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด

"ผมยังจำได้ถึงครั้งแรกที่มันเกิดขึ้น มีบางคนส่งข้อความมาหาผมว่า 'นายดูดีนี่ในรายการ 'They Think It's all over' " แชดวิค เปิดใจกับ The Athletic

"ผมรู้สึกช็อคนะเพราะว่าผมค่อนข้างจะเป็นคนติดดินธรรมดา ๆ ในตอนนั้น ถึงแม้ว่าผมกำลังได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อยู่บ้างก็ตาม"

"ผมเติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของแคมบริดจ์ซึ่งมันแทบจะไม่มีอะไรเลย ผมไม่เคยรู้ตัวเลยว่าผมเป็นคนดัง และมีคนรู้จักว่าผมเป็นใคร"

"ผมมองดูข้อความนั้น และคิดว่า 'โอ้ ไม่นะ, นี่มันอะไรกันเนี่ย? หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้น ผมมาดูรายการในสัปดาห์ถัดมา และเห็นผู้คนหัวเราะมุกตลกเกี่ยวกับผม"

"เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องน่าตลกสำหรับคนอื่น แต่สำหรับผม มันไม่ใช่แบบนั้นเลย มันเกิดขึ้นทุก ๆ วันศุกร์และในวันถัดมาที่มีเกมการแข่งขัน เรื่องนี้มันยังสดใหม่อยู่ในหัวของใครหลาย ๆ คน"

"หลังจากนั้น ผมแทบจะหวาดระแวงในทุก ๆ วันศุกร์"

"ผมไม่ใช่คนที่มีความมั่นใจอะไรมากมาย และเรื่องนี้ยิ่งทำให้มันยิ่งแย่หนักเข้าไปอีก ผมเคยแอบดูมันได้ครึ่งเดียว พร้อมหวังและสวดภาวนาให้พวกเขาหยุดเสียที แต่พวกเขาก็ไม่เคยหยุดมันเลย เรื่องนี้มันยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ"

"เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บ้าบอ ถ้ามันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดีย ผมไม่คิดว่ามันจะเปิดปัญหาอะไรใหญ่โตนะ แต่มันมีตอนต่อเนื่องกันทุก ๆ สัปดาห์ซึ่งมันทำให้ผมเจ็บปวดจริง ๆ พวกเขาหยิบเรื่องผมมาล้อทุกสัปดาห์"

"ผมถามตัวเองเสมอว่าเมื่อไหร่ที่ผมควรพยายามไปพูดกับพวกเขา​ (ช่อง BBC) ถึงเรื่องนี้ ด้วยการที่เป็นเด็กในวัย 19-20 ปี มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ด้วยหรอในการไปพูดกับคนที่ BBC ให้พวกเขาหยุดพูดถึงผม? หรือไม่ว่ายังไงพวกเขาก็จะเล่นเรื่องนี้ต่อไป?"

"คุณคิดว่ามันสมควรต้องหยุด แต่ผมไม่รู้เลย ในช่วงเวลานั้น ผมทำได้แค่ต้องยอมรับมัน"

ทั้งนี้ แชดวิค ลงสนามให้แมนฯยูไนเต็ดไปทั้งสิ้น 25 นัด ทำได้ 2 ประตูและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับทีมในฤดูกาล 2000/01 ก่อนย้ายไปเล่นกับเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ในปี 2004 ต่อด้วย สโต๊ค ซิตี้, นอริช ซิตี้, เอ็มเค ดอนส์ และ แคมบริดจ์ ยูไนเต็ด