ไม่ไปไหน! เร้ดมอนด์ต่อสัญญานักบุญ 4 ปี

เซาแธมป์ตัน แถลงยืนยัน นาธาน เร้ดมอนด์ จรดปากกาต่อสัญญากับทีมออกไปอีก 4 ปีแล้ว

ดาวเตะวัย 25 ย้ายมาเล่นกับนักบุญแดนใต้เมื่อปี 2016 พร้อมเป็นกำลังสำคัญของทีมมาตลอด ทำไป 18 ประตู จาก 129 เกม แถมได้รับการโหวตเป็นนักเตะแห่งปีของสโมสรในซีซันที่ผ่านมาด้วย

