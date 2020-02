ไม่ไปไหน! เปเรย์ราสวนแฟนผีโซเชียลไล่หาทีมใหม่

อันเดรียส เปเรย์รา มิดฟิลด์แมนฯยูฯ โพสต์สวนแฟนบอลของสโมสร หลังถูกไล่ให้ไปหาต้นสังกัดใหม่

กองกลางวัย 24 ยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลย แม้จะได้รับโอกาสลงเล่นบ่อยครั้งในยุคของ โอเล กุนนาร์ โซลชา นั่นทำให้เขาตกเป็นเป้าโจมตีของแฟนบอลปีศาจแดงส่วนใหญ่

Andreas Pereira on Facebook replying to a fan asking him to 'find a new club' : "I will stay and fight for my place. My place is at Manchester United." #muzone #mufc pic.twitter.com/tQbLC3GHy3