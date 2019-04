ไม่ไปไหน! ซาร์รีมุ่งมั่นคุมสิงห์แม้แฟนร้องเพลงไล่

นายใหญ่สิงโตน้ำเงินครามยืนยันจะไม่ลาออกอย่างแน่นอน แม้ว่าถูกแฟนบอลร้องเพลงไล่ในเกมลีกนัดที่ผ่านมา

เมาริซิโอ ซาร์รี กุนซือเก้าอี้ร้อนของเชลซี ยืนยัน เขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นและจะอยู่ทำงานในถิ่น สแตมฟอร์ด บริดจ์ ต่อไป แม้ว่าถูกแฟนบอลทีมตัวเองร้องเพลงไล่ในเกมบุกเฉือน คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 1-2 เมื่อคืนนี้

แฟนบอลสิงห์บลูที่เดินทางตามมาเชียร์ทีมรักในเกมนี้ ต่างพากันร้องเพลงด่าทอฟุตบอลของซาร์รีว่า "f**k Sarri-ball" และขับไล่นายใหญ่ชาวอิตาเลียนว่า "we want Sarri out" ตั้งแต่เกมเริ่มครึ่งแรกไปจนจบเกม

"ผมอยู่ในสนามมาตลอด 45 ปีที่ผ่านมา ผมรู้สึกผิดหวังแทนนักเตะจริง ๆ เพราะพวกเขากำลังต่อสู้อยู่" ซาร์รี กล่าว

"บางทีมันคงดีกว่าหากพวกเขารอเกมจบลงก่อน ผมเข้าใจนะ โชคไม่ดีเลยที่ผมเคยชินกับมันแล้ว ผมจำเป็นต้องทำงานเพื่อเปลี่ยนความคิดของพวกเขา"

"ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องชนะ ถ้าคุณชนะ แฟน ๆ ก็จะมีความสุข"

"เราต้องเล่นให้ดีกว่านี้และคุณต้องชนะในเกมแบบนี้ เราแพ้เอฟเวอร์ตันและเล่นได้ดีในหลายจังหวะ วันนี้เราเริ่มต้นได้แย่ แต่ท้ายที่สุดแล้วเราชนะ เพราะมีโชคเล็ก ๆ แต่ที่เอฟเวอร์ตัน เราไม่มีโชคเลย"

"ผมไม่เคยคิดลาออก ผมต้องการอยู่ทีนี่"

"ตอนที่ผมมาถึงที่นี่ ทีมเรามีแต้มน้อยกว่าซิตี้ 30 คะแนน และอยู่ที่ 5 ผมต้องการอยู่ที่นี่และปรับปรุงผลการแข่งขัน มันไม่ใช่งานง่าย เรายังตามหลังทีมอย่าง ซิตี้ และ ลิเวอร์พูล เรากำลังต่อสู้และพยายาม เราต้องทำผลงานให้ออกมาดี"