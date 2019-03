ไม่ได้เหยียดเพศ! เอฟราขอโทษพูดจาล่วงเกินแฟน PSG

ปาทริช เอฟรา แถลงขอโทษ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับคำพูดล่วงเกิน หลังเกมที่แมนฯยูฯบุกชนะ 1-3 ในเกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีม นัดสอง

แบ็คซ้ายเฟร้นช์แมนอัดคลิปฉลองชัยชนะของปีศาจแดงกับ ปอล ป็อกบา บนอัฒจันทร์ในสนาม ปาร์ค เดอ แปรง ก่อนเผลอปากหลุดคำว่า "ตุ๊ด" ถึงแฟนบอลเปแอสเช ทำเอาจ่าฝูงลีกเอิงต้องออกมาประณามเอฟราทันที โดยมองว่านั่นเป็นการใช้คำเหยียดกลุ่มคนรักร่วมเพศ

ร้อนถึงเจ้าตัวต้องออกมากล่าวคำขอโทษ พร้อมอธิบายว่านั่นเป็นแค่มุกตลกและไม่ได้ตั้งใจดูถูกคนรักร่วมเพศ

"ผมมาที่นี่เพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่ใหญ่มาก ๆ แต่เราต้องยุติเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด" เอฟราแถลงผ่านคลิปในทวิตเตอร์

"ผมอัดวีดีโอเป็นมุกตลก ๆ แบบเพื่อน ๆ แต่สื่อฝรั่งเศสนำมันไปลง เพราะผมใช้คำว่า "ตุ๊ด" พวกเขาแปลความหมายไปว่าผมต่อกลุ่มคนรักร่วมเพศ"

"ผมไม่ใช่พวกต่อต้านกลุ่มรักร่วมเพศ เพราะคุณก็รู้ว่าผมคือ 'Mr. Love This Game' ผมรักทุกคน"

"ถ้าผมล่วงเกินใครเข้า หรือ ทำร้ายความรู้สึกใคร ผมขอโทษจริง ๆ แต่นั่นไม่ใช่ความตั้งใจของผม พวกเขา (สื่อฝรั่ง) พยายามดึงผมลงไป"

"ผมสนับสนุนความเท่าเทียม คุณต้องมีอิสระ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรในชีวิต ผมไม่เคยตัดสินคนอื่น แม่เลี้ยงผมมาและสอนผมแบบนั้นมาตลอด และคุณรู้อะไรมั้ย? มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ตัดสินเราได้"

I love this game, and more importantly , I love EVERYONE. A quick message here to clear up any confusion! #ILTG #positive4evra pic.twitter.com/92RuMIT9ao