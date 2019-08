ไม่ได้เยาะเย้ย! บาร์ซาขอโทษทวิตรูปฟีร์โปหลังชนะเบติส

บาร์เซโลนา ออกแถลงการณ์ขอโทษกรณีที่ไปโพสต์รูป จูเนียร์ ฟีร์โป แบ็คซ้ายตัวใหม่ หลังจบเกมลาลีกาซึ่งชนะเรอัล เบติส 5-2 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

แบ็คซ้ายวัย 23 ปี ได้โอกาสประเดิมสนามให้บาร์ซา ด้วยการถูกส่งลงเป็นตัวสำรองแทน ราฟินญา อัลคันทารา ในช่วงท้ายเกม ซึ่งก็เป็นการเจอกับทีมเก่าที่เขาเพิ่งจะย้ายออกมาพอดีด้วย

จากนั้นหลังจบเกมนี้เพียงไม่กี่นาที บัญชีทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของอาซูลกรานา ก็ตัดสินใจโพสต์รูปของแข้งรายนี้ในท่าทียิ้มแย้ม จนทำให้มีแฟนบอลของเบติสบางส่วนไม่พอใจ เนื่องจากมองว่าเป็นการโพสต์รูปมาเยาะเย้ยกัน กระทั่งล่าสุดทีมแชมป์ลาลีกต้องตัดสินใจโพสต์ข้อความขอโทษ โดยชี้แจงว่าแค่ต้องการแสดงความยินดีกับนักเตะที่ได้ลงเล่นเป็นนัดแรกเท่านั้น

. @FCBarcelona wish to sincerely apologise for any offence caused to Real Betis and their supporters regarding a tweet sent out on Sunday evening. No disrespect was intended, but we were wrong to publish it on a night that was very special for Junior.https://t.co/JyvRDw7cuQ