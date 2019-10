ไม่ได้เจ็บ! ชุดขาวไร้อาซาร์เยือนมายอร์ก้า

เรอัล มาดริด ประกาศชื่อผู้เล่นชุดออกไปเยือน เรอัล มายอร์ก้า ออกมาแล้ว ปรากฎว่า ไม่มีชื่อของ เอเด็น อาซาร์ รวมอยู่ด้วย

ทันทีที่ชื่อถูกประกาศออกมา หลายฝ่ายเกรงว่าปีกเบลเยียมจะมีอาการบาดเจ็บ แต่ล่าสุด คริสตอฟ เทร์โรร์ นักข่าวของ HLN ยืนยันแล้วว่า นักเตะติดเฝ้าภรรยาที่เพิ่งให้กำเนิดลูกชาย

No Eden Hazard - because of the birth of his little son. https://t.co/kC0bNywwiP