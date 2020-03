ไม่ได้ฟลุค! ครูลจดโพยทางยิงจุดโทษแข้งไก่บนขวดน้ำ

ทีม ครูล ผู้รักษาประตูจอมเก๋าของ นอริช ซิตี้ ใช้สูตรเด็ดจดโพยทางยิงจุดโทษของบรรดานักเตะ ท็อตแนม ฮ็ตตสเปอร์ ลงบนชวดน้ำ ก่อนเซฟสองจุดโทษช่วยทีมคว้าชัย

นกขมิ้นเหลืองอ่อน โชว์ฟอร์มเด็ดบุกเอาชนะ ไก่เดือยทอง ในการดวลจุดโทษ 3-2 หลังเสมอกันใน 120 นาที 1-1 ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายเอฟเอ คัพ ได้สำเร็จ

โดยในการดวลจุดโทษนายด่านชาวดัตช์ของทีมเยือนเซฟจุดโทษได้ถึงสองครั้ง ซึ่งมาจากเคล็ดลับเด็ดคือการจดทิศทางยิงของบรรดามือสังหารของเจ้าถิ่นไว้ที่ขวดน้ำส่วนตัวแบบละเอียดยิบและได้ผลเป็นอย่างดี

ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย นอริช จะผ่านเข้าไปรอพบกับผู้ชนะระหว่าง ดาร์บี้ เคาน์ตี้ หรือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

Tim Krul had all the penalty possibilities written on his water bottle. Preparation is everything. 🤓 #TOTNOR pic.twitter.com/SoSZkV7nk2