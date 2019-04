ไม่ให้เกียรติกัน! แฟนตราหมีชูป้ายประท้วงทีมตัวเอง

แฟนบอลกลุ่มอุลตร้าของ แอตเลติโก้ มาดริด ชูป้ายประท้วงทีมตัวเอง ในระหว่างเกมเปิดบ้านอัดกิโรนา 2-0 เมื่อคืนนี้

กองเชียร์กลุ่มนี้แสดงความไม่พอใจต่อนักเตะและทีมสตาฟฟ์หลังจบเกมบุกแพ้ยูเวนตุส 3-0 ตกรอบฟุตบอล ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก เพราะไม่มีใครจากทีมเดินไปหาพวกเขาหน้าอัฒจันทร์ทีมเยือนแม้แต่คนเดียว ทั้งที่พวกเขาอุตส่าห์ลางานและเสียเงินตามไปเชียร์ทีมรักถึงตูริน

ดังนั้นแฟนบอลกลุ่มนี้จึงประท้วงทีมด้วยการยืนชูป้ายที่มีข้อความว่า "ให้เกียรติแฟนบอลของคุณด้วย" ในสนาม ว่านต๋า เมโทโปลิตาโน ในเกมกับกิโรนา ตั้งแต่ผู้ตัดสินเป่านกหวีดเริ่มเกมจนถึงนาทีที่ 12

สำหรับเลข 12 หมายถึง แฟนบอลที่เปรียบเสมือนผู้เล่นคนที่ 12 ของทีมนั่นเอง

'Respect your fans': Atletico Madrid ultras refuse to take seats until 12th minute against Girona in protest at treatment by players after Champions League defeat to Juventus pic.twitter.com/FF0lwZbDhW