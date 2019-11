ไ่ม่เอาไว้! ลิเวอร์พูลแบนแฟนทำป้ายเหยียดโอริกี

ลิเวอร์พูล จ่าฝูงศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ลงโทษแบนแฟนบอลที่ทำแผ่นป้ายเหยียดผิว ดิว็อค โอริกี ห้ามเข้าชมเกมของสโมสรทั้งเหย้าและเยือน

ป้ายดังกล่าวปรากฏทางอัฒจันทร์ฝั่งทีมเยือน ก่อนเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก นัดที่หงส์แดงบุกเยือนเกงค์จะเริ่มต้นขึ้นและถูกเจ้าหน้าที่ในสนามสั่งให้เอาลง ซึ่งทางสโมสรได้ประสานงานกับตำรวจเบลเยียมจนทราบตัวผู้กระทำความผิดแล้ว

Liverpool fans in racism storm as they unfurl banner mocking the size of Divock Origi's manhood at stadium of striker's former club Genk https://t.co/LzQpmbXI5h pic.twitter.com/LLpbqGEO4k