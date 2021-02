ไม่เป็นมืออาชีพ! แฟนมาดริดสับอิสโก้เสียเวลารัดผมนาทีครึ่ง

แฟนบอลของ เรอัล มาดริด รุมวิจารณ์อิสโก้ หลังไม่พอใจทัศนคติของนักเตะในเกมเปิดบ้านชนะเกตาเฟ 2-0

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในครึ่งหลัง เมื่อจอมทัพชาวสแปนิชที่ออกสตาร์ตบนม้านั่งสำรอง ถูก ซีเนดีน ซีดาน เรียกให้ลุกขึ้นไปวอร์ม แต่เขากลับเสียเวลายืดรัดผมถึง 1 นาที 20 วินาที ก่อนจะออกไปวอร์ม ทำเอาแฟนบอลราชันชุดขาวรุมสับเขาเป็นการใหญ่ในโลกโซเชียลมีเดีย อาทิ

📍| Gregory Dupont had to wait 1 minute and 20 seconds until Isco arranged his hair when he was called up for a warm-up. @marca via @gol #rmalive pic.twitter.com/ibcPPIcoSd