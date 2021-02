ไม่เดินถอยหลัง! มือกาวเมียนมางดเล่นทีมชาติต้านรัฐประหาร

คยอ ซิน ฮเท็ต ผู้รักษาประตู ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด ประกาศหยุดเล่นให้ทีมชาติเมียนมาเพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารของ พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา

การชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาระอุขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1 ราย ท่ามกลางมาตรการของรัฐบาลทหารที่เข้มงวดขึ้นสั่งตัดอินเตอร์เน็ตเวลา 01.00-09.00 น. ในช่วงสองวันที่ผ่านมา และส่งรถหุ้มเกราะไปตามหัวเมืองใหญ่เพื่อสกัดชุมนุมประท้วงในครั้งนี้

ขณะที่ฝั่งประชาชนต่างออกมาแสดงความไม่พอใจรัฐประหารในครั้งนี้จำนวนมาก โดยมีผู้คนจากหลากหลายอาชีพเดินขบวนประท้วงทั้ง แพทย์ , ตุลาการ , ดารานักแสดง รวมถึงข้าราชการที่ประท้วงหยุดงาน เช่นเดียวกับนักฟุตบอลอาชีพจำนวนหนึ่งที่ออกมาประท้วงด้วย นำโดย คยอ ซิน ฮเท็ต ผู้รักษาประตู สโมสรย่างกุ้ง ยูไนเต็ด ทีมในลีกสูงสุดเมียนมา ที่ประกาศจะไม่ลงเล่นให้ทีมชาติ เพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารของ พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย

“เราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริง เราทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้า และจะไม่ทำอะไรแบบนี้ที่จะเป็นการก้าวถอยหลัง นั่นคือเหตุผลที่เราจะไม่ลงเล่นให้ทีมชาติ” คยอ ซิน ฮเท็ต กล่าว

ทั้งนี้ชาวเมียนมาที่เป็นแฟนบอลสโมสรในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เดินไปยังสถานทูตอังกฤษ เพื่อส่งข้อความถึงสโมสรที่ชื่นชอบให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาด้วย

"We won’t play for the national team under the military dictatorship."



Amid massive demonstrations against Myanmar's military junta, the country's national team has found its own way to protest. pic.twitter.com/GZH2Wx2BnS