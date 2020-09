ไม่เจ็บไม่แบน! 'วิลเลียมส์'ลงช่วยบิลเบาในลีกทุกนัดตลอด 4 ปี

อินากิ วิลเลียมส์ ดาวยิงของแอธ.บิลเบา ลงเล่นเกมลาลีกาเป็นนัดที่ 159 ติดต่อกัน ตามรายงานจาก Squawka

กองหน้าสัญชาติสเปนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ในเกมบุกไปเยือน เออิบาร์ ในวันอาทิตย์นี้ นั่นเท่ากับว่า เขาไม่เคยพลาดเกมลีกแม้แต่นัดเดียวตลอด 4 ปี 5 เดือน กับอีก 10 วันที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นสถิติที่น่าเหลือเชื่อมาก

วิลเลียมได้อยู่ในสนาม 86 นาทีในเกมนี้ และทำ 1 แอสซิสต์ ช่วยบิลเบาบุกเชือดเออิบาร์ 2-1 เก็บสามแต้มแรกของฤดูกาลได้สำเร็จ

ทั้งนี้ ดาวยิงวัย 26 เพิ่งต่อสัญญากับบิลเบาเมื่อซัมเมอร์ปี 2019 โดยเซ็นยาวถึง 9 ปี

