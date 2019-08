ไม่เคยมองเป็นศัตรู! โรนัลโด้เผยความแตกต่างจากเมสซี

คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ของยูเวนตุส เผย ความแตกต่างของเขากับ ลิโอเนล เมสซี คือ เขาผ่านการเล่นมากับหลายสโมสรและคว้าแชมป์ ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก กับทีมที่ต่างกัน แต่ยืนยันว่าไม่คยมองกองหน้าบาร์เซโลนาเป็นศัตรู

ซีอาร์เซเวนผ่านการคว้าแชมป์สโมสรยุโรปมาแล้ว 5 สมัย กับ แมนฯ ยูฯ 1 สมัย และ เรอัล มาดริด 4 สมัย ขณะที่ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาได้สัมผัสถ้วยบิ๊กเอียร์กับบาร์ซา 4 สมัย

"ในส่วนของเมสซี เขาเป็นนักเตะที่สุดยอดที่จะอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เพียงแค่จำนวนบัลลงดอร์ที่เขาได้รับ แต่ยังรวมถึงการเป็นนักเตะที่อยู่ในจุดสูงสุดปีแล้วปีเล่าเหมือนกับผม" ดาวเตะวัย 34 เผยผ่าน DAZN

"ความแตกต่างของผมกับเมสซีคือ ผมผ่านการเล่นมากับหลายสโมสร และผมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกกับสโมสรที่ต่างกัน ผมเป็นดาวซัลโวของแชมเปี้ยนส์ลีก 6 ปีติดต่อกัน"

"ผมไม่ได้มองความเป็นศัตรูระหว่างสองนักเตะที่อยู่ในจุดสูงสุดมาหลายปี"

