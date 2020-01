ไม่เคยพลาด!เกาหลีใต้สร้างสถิติซิวตั๋วโอลิมปิกทุกครั้ง

ทีมชาติเกาหลีใต้ สร้างสถิติใหม่เมื่อสามารถผ่านเข้าไปเล่นมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ได้ทุกครั้งนับตั้งแต่ปี 1988 จนถึง 2020 ซึ่งกำลังจะระเบิดศึกขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น หลังเอาชนะ ทีมชาติออสเตรเลีย 2-0 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2020 เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา

ชัยชนะในเกมดังกล่าวนอกจากจะทำให้ ทัพโสมขาว ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติซาอุดิอาระเบีย ได้สำเร็จ ยังถือเป็นหนที่ 9 ที่สามารถคว้าตั๋วเข้าร่วมมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง โอลิมปิกเกมส์ และครบทุกครั้งนับตั้งแต่หนแรกเมื่อปี 1988 , 1992 , 1996 , 2000 , 2004 , 2008 , 2012 , 2016 และ 2020

สำหรับ ทีมชาติเกาหลีใต้ จะพบกับ ทีมชาติออสเตรเลีย ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2020 รอบชิงชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในวันที่ 26 มกราคม นี้ เวลา 19.30 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

Unbroken. 🇰🇷 Korea Republic have qualified for every Olympic since 1988! pic.twitter.com/3yPkTtMerN