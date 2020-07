เจ้าหน้าที่ตำรวจ เวสต์ มิดแลนด์ส จับกุมตัวเด็กชายวัยเพียง 12 ปี หลังส่งข้อความเหยียดและข่มขู่ วิลฟรีด ซาฮา มิดฟิลด์ของ คริสตัล พาเลซ

แนวรุกปราสาทเรือนแก้ว เพิ่งออกมาโพสต์ว่เขาได้ข้อความเหยียดและข่มขู่จากแฟนบอลลึกลับก่อนเกมบุกเยือน แอสตัน วิลลา เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนหาตัวคนผิด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมเจ้าบ้านด้วย

หลังใช้เวลาไม่นานเจ้าหน้ที่ตำรวจก็จับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ซึ่งเป็นแฟนบอลสิงห์ผงาดวัยเพียง 12 ปี และในเบื้องต้น วิลลา ได้แบนเจ้าหนูรายนี้ตลอดชีวิตแล้ว

ปัจจุบัน พรีเมียร์ลีก ได้เปิดให้นักเตะ, โค้ช รวมถึงสมาชิกในครอบครับ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้หากโดนคุกคามทางออนไลน์ และจะช่วยดำเนินการลงโทษขั้นร้ายแรงสุด

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ