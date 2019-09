ไม่รักได้ไง! ก็องเต้โผล่ร่วมงานแต่งลูกสาวแฟนเชลซี

เอ็นโกโล ก็องเต้ กองกลางเชลซี ทำเซอร์ไพรส์เดินทางไปร่วมงานแต่งลูกสาวของแฟนบอลสโมสร

ห้องเครื่องเฟร้นช์แมนได้รับคำเชิญจาก แฟรงค์ คาลิด พ่อเจ้าสาว เดิมทีเขาไม่สามารถเดินทางไปได้ เพราะติดภารกิจเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาติฝรั่งเศส

When your favourite @ChelseaFC player attends your daughters wedding, it’s an amazing feeling. Thank you @nglkante 💙 #CFC pic.twitter.com/kVKnKTNUil

อย่างไรก็ดี สุดท้ายแล้วดาวเตะวัย 28 ขอถอนตัวจากทีมชาติเพราะอาการบาดเจ็บ เขาจึงถือโอกาสนี้เดินทางมาร่วมยินดีกับครอบครัวเจ้าสาว

ก่อนหน้านี้ก็องเต้เคยสร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลกมาแล้ว เมื่อเขาไปร่วมรับประทานอาหารกับแฟนบอลถึงบ้านแบบไม่ถือตัว หลังจากตกรถไฟกลับปารีสเมื่อเดือนกันยายนปีก่อน

Here’s an example of Ngolo Kante kindness to everyone yesterday. Made everyone happy & made my daughters wedding even more special. 💙 pic.twitter.com/DR9I9eroO6