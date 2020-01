ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ! คันโตนาร่วมแจมซิงเกิลใหม่ เลียม กัลลาเกอร์

ตำนานกองหน้าปีศาจแดง สร้างเซอร์ไพร์สด้วยการร่วมแจมในมิวสิควิดีโอเพลงใหม่ของเลียม กัลลาเกอร์ แฟนตัวยงของเรือใบสีฟ้า

เอริค คันโตนา ตำนานกองหน้าของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการร่วมแจมเป็นนักแสดงนำในมิวสิควิดีโอเพลง Once ของ เลียม กัลลาเกอร์

เลียม กัลลาเกอร์ อดีตสมาชิกวง Oasis นั้นเกิดในเมืองแมนเชสเตอร์ และถือเป็นแฟนตัวยงของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คู่อริร่วมเมืองของอดีตต้นสังกัดของยอดดาวเตะฝรั่งเศส

โดยทั้งคู่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทั้งแฟนบอลและแฟนเพลง ด้วยการเชิญ คันโตนา มาร่วมแสดงมิวสิควิดีโอเพลง Once เพลงโปรโมทล่าสุดในอัลบ้ัม Why Me? Why Not ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อปีที่แล้ว