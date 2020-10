ไม่มีเจตนาร้าย! เป๊ปออกโรงป้องอเกวโรคว้าคอไลน์แมนสาว

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือจอมแท็คติกของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกโรงปกป้อง เซร์คิโอ อเกวโร ที่โดนวิจารณ์เรื่องการเอามือไปคว้าคอของ ไซอัน แมสซีย์ ผู้ช่วยผู้ตัดสินเกมที่ผ่านมา

กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินา หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามให้ทัพเรือใบสีฟ้าอีกครั้ง หลังมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าไปเป็นเวลานาน โดยในเกมนี้เขาได้ลงสนามร่วมหนึ่งชั่วโมงก่อนถูกเปลี่ยนออกในเกมที่แมนฯซิตี้เอาชนะอาร์เซนอล 1-0 จากประตูชัยของ ราฮีม สเตอร์ลิง

ทว่าหลังเกม อเกวโร โดนเสียงวิจารณ์จำนวนไม่น้อย หลังเขาเกิดอาการไม่พอใจที่ แมสซีย์​ผู้ตัดสินสาวยกธงให้ทัพปืนใหญ่ทีมเยือนได้ทุ่มบอล ซึ่งเขาคิดว่าทีมของเขาน่าจะเป็นฝ่ายได้จึงเกิดอาการไม่พอใจเล็กน้อยและได้ใช้มือคว้าไปที่คอของเธอ ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมา

"ไม่เอาน่าพวก เซร์คิโอคือคนที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอมาในชีวิตนี้เลยนะ ไปมองหาปัญหาในสถานการณ์อื่นเถอะ แต่ไม่ใช่กับเรื่องนี้" เป๊ป เผย

"มันเป็นเกมที่ยากลำบากในแบบที่เราคาดไว้ มันเป็นชัยชนะแสนสำคัญหลังจากปัญหาที่เราเผชิญ ในเกมพบลีดส์ เอแดร์ซอนโชว์เซฟสำคัญและเขาก็ทำได้อีกครั้งในวันนี้"

"สิ่งที่เราทำวันนี้ ตอนไม่มีบอล เราเล่นเกมรับร่วมกัน ผมคิดว่า เนธาน (อาเก้) และ รูเบน (ดิอาส) ยอดเยี่ยมมาก และไคล์ วอล์คเกอร์ เช่นกันในฐานะกองหลังตัวกลาง"

"เราไม่ได้ซ้อมด้วยแผนการเล่นขึ้นเกมด้วยหลังสาม เราต้องการเวลามากกว่านี้ในการพัฒนาในฐานะทีม แต่มันโอเคเลยล่ะ ผมคิดว่าเกมนี้มันจะช่วยให้พวกเราก้าวต่อไปข้างหน้า"

Manchester City striker Sergio Aguero has come in for criticism after putting his hand on assistant referee Sian Massey-Ellis this evening. https://t.co/84EZgGkBVl