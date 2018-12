ไม่มีวันลืม! โซลารียกเครดิตแฮตทริคแชมป์สโมสรโลกของมาดริดให้ซีดาน

ซานติอาโก โซลารี หัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรอัล มาดริด ยกเครดิตการคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกติดต่อกันสมัยที่สาม ให้กับ ซิเนดีน ซีดาน อดีตกุนซือที่ลาตำแหน่งไป

โซลารีเข้ามารับงานแทนฆูเลน โลเปเตกี ที่รับไม้คุมทีมต่อจากซีดานระยะสั้น ๆ หลังอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสโบกมือลาทีมเมื่อจบฤดูกาล 2017-18 ทิ้งแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 3 สมัยติดต่อกันไว้เป็นผลงาน ก่อนที่โซลารีจะพาราชันชุดขาวมาเก็บแชมป์สมัยที่สามในศึกชิงจ้าวสโมสรโลกติดต่อกัน โดยถ้านับรวมทั้งหมด นี่จะเป็นแชมป์สมัยที่ 4 ของพวกเขาในรายการนี้ มากกว่าทุกทีมที่เคยเข้าแข่งขัน

"เรามีความสุขครับ ผู้เล่นคู่ควรแล้วกับสิ่งนี้ พวกเขามาที่นี่หลังจากทุ่มเททำงานมามากมาย ต้องชนะเกมมามากมาย" โซลารีให้สัมภาษณ์กับ TVE หลังเอาชนะ คาชิมา อันท์เลอร์ส แชมป์เอเชีย 3-1 แล้วเข้ามาเอาชนะอัล ไอน์ ในรอบชิง 4-1 คว้าถ้วยแชมป์ไปครองแบบไม่มีพลิกล็อค

"เราปิดท้ายการคว้าถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกได้สวยงามในวันนี้ เป็นผลงานของสโมสร ของคนกลุ่มนี้ และโค้ชทุกคน

"เรามาที่นี่เพื่อขอบคุณซีดานด้วยเช่นกัน ในอนาคตคงเป็นเรื่องยากที่จะทำได้เทียบเท่า"

A first trophy for Santiago Solari as @realmadriden manager 🏆👌#ClubWC pic.twitter.com/cogKjGUgyy