คริสเตียโน โรนัลโด้ แนวรุกทีมชาติโปรตุเกส ถูกเจ้าหน้าที่สนามเข้ามาเตือนให้สวมหน้ากากอนามัยระหว่างชมเกมที่ทีมเอาชนะโครเอเชียในเกมเนชั่นส์ ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา

ทัพฝอยทองแชมป์เก่า ทำผลงานได้อย่างน่าประทับในเกมยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก 2020/21 รอบแบ่งกลุ่มนัดแรก หลังเปิดบ้านเอาชนะโครเอเชียขาดลอย 4-1 โดยได้ประตูจาก เจา คันเซโล, ดีโอโก้ โจต้า, เจา เฟลิกซ์ และ อังเดร ซิลวา ยิงปิดกล่อง

โดย โรนัลโด้ ที่มีอาการบาดเจ็บทำให้พลาดลงสนามในเกมน้ี ขึ้นไปนั่งชมเกมให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมอยู่บนอัฒจันทร์ ซึ่งระหว่างเกมเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้มีเจ้าหน้าที่สนามหญิงเดินขึ้นไปเตือนให้เขาสวมหน้ากาก ซึ่ง CR7 ก็ปฏิบัติตามแต่โดยดี

Ronaldo forgot to wear his mask in the stands tonight and one brave lady wasn't having it 😷 😅



