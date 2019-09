ไม่มีมูล! ไรโอลาโต้ข่าวเสนออิบราให้โบคา

มิโน ไรโอลา เอเยนต์ของ ซลาตัน อิบราฮิโมวิช ออกโรงโต้ข่าวลือที่ว่า เขาเสนอดาวยิงของ แอลเอ แกล็คซี ให้กับ โบคา จูเนียร์ส

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า แดเนียล อังเจลิซี ประธานของ โบคา จูเนียร์ส และ นิโคลัส บูร์ดิสโซ ผอ.กีฬาของทีม ต้องการดึงตัวกองหน้าชาวสวีดิชเข้ามาเสริมทัพ เพื่อใช้เป็นไม้เด็ดในการลงเลือกตั้งประธานสโมสรอีกสมัยในเดือนธันวาคมนี้ หลังจากนักเตะเหลือสัญญากับทีมดังเมเจอร์ลีกถึงปลายปีพอดี

"ผมไม่เคยเสนออิบราฮิโมวิชให้กับ โบคา จูเนียร์ส หรือ ทีมใดก็ตาม มันคือข่าวเท็จ" ไรโอลา โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์

ปัจจุบันอิบราคือนักเตะที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดในเอ็มแอลเอส ด้วยรายรับ 7.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี

