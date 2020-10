ไม่มีกำหนดคัมแบ็ค! ลิเวอร์พูลยืนยัน’ฟาน ไดค์’ขึ้นเขียงผ่าเข่า

ลิเวอร์พูล แถลงยืนยันว่า เวอร์จิล ฟาน ไดค์ ปราการหลังตัวเก่งต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่า รักษาอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีก (ACL)

แนวรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้รับบาดเจ็บจากจังหวะที่ถูก จอร์แดน พิคฟอร์ด เข้าปะทะหนักจนเล่นต่อไม่ไหวใส่ในเกมเมอร์ซีย์ ไซด์ ดาร์บี้ที่ทัพหงส์แดงบุกไปเสมอ 2-2 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

โดย ลิเวอร์พูล ได้ยืนยันแล้วว่า ฟาน ไดค์ ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ ซึ่งต้องใช้เวลาพักรักษาตัวร่วมหลายเดือน และยังไม่มีกำหนดว่าเขาจะสามารถกลับมาลงสนามได้อีกในฤดูกาลนี้หรือไม่

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪