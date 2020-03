ไม่ปิดประตูย้าย! ฮาลันด์ปลื้มข่าวมาดริดสนคว้า

กองหน้าฟอร์มฮ็อตทีมเสือเหลืองรู้สึกดีที่มีข่าวกับราชันชุดขาว เพราะแสดงว่าเขากำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม

เออร์ลิง ฮาลันด์ ดาวยิงฟอร์มแรงของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ทำเอา เรอัล มาดริด หูผึ่ง หลังยอมรับว่ารู้สึกดีที่ได้รับความสนใจจากทีมใหญ่แบบนี้

กองหน้าวัย 19 คือดาวรุ่งที่ร้อนแรงที่สุดในยุโรปฤดูกาลนี้ เมื่อซัลโวไปแล้ว 40 ประตูจากทุกรายการ นับตั้งแต่ตอนอยู่กับ เร้ดบูล ซัลซ์บวร์ก นั่นทำให้เขาตกเป็นเป้าเสริมทัพของราชันชุดขาวที่ต้องการตัวจบสกอร์เข้ามาเสริมในซีซันหน้า

"มันดีเสมอที่ได้รับความสนใจจากสโมสรใหญ่" ฮาลันด์ กล่าวผ่าน Four Four Two

ทีมเพิ่มเติม

"มันหมายความว่าเขากำลังทำบางอย่างถูกแล้ว"