ไม่ทำอีกแล้ว! คล็อปป์เสียใจเฮใส่ผู้กำกับเส้น

เยอร์เก้น คล็อปป์ เทรนเนอร์ของลิเวอร์พูล รู้สึกเสียใจที่ไปตะโกนเฮใส่ผู้กำกับเส้น และยืนยันว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้ว หลังเปิดบ้านเฉือนบอร์นมัธ 2-1

จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นในนาทีที่ 9 คัลลัม วิลสัน เอาแขนไปดันข้างหลัง โจ โกเมซ ก่อนหลุดเข้าไปยิงประตูช่วยทีมเยือนนำ 1-0 นั่นทำให้โค้ชชาวเยอรมันไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะมองว่ามันควรเป็นลูกฟาวล์ก่อน แต่กลับไม่มีการเช็คจาก VAR

คล็อปป์จึงระบายความสะใจด้วยการเฮใส่ไลน์แมน หลังจาก ซาดิโอ มาเน ซัดช่วยหงส์แดงพลิกแซง 2-1 ในนาทีที่ 33

"ใช่ มันคือสิ่งที่เกิดขึ้น ผมจะทำตอนนี้อีกมั้ย? ไม่แล้ว แต่ ณ ตอนนั้น ผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นประตูได้อย่างไร" กุนซือวัย 52 กล่าว

"มีหลายเหตุการณ์แบบนี้ที่เราพูดถึง แต่ตอนนี้เราต้องตัดสินใจ มันแสดงให้เห็นว่าปัญหาของ VAR ยังคงมีอยู่ มันไม่เกี่ยวกับ VAR มันไม่เกี่ยวกับระบบ มันเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และกฎ"

"มันคือลูกฟาวล์ การกระแทกแบบนั้นเพียงพอทำให้โจเสียหลัก มันคือลูกฟาวล์ ไม่มีทางเป็นอย่างอื่น พวกเขาทำประตูได้ในจังหวะต่อมา ผู้ตัดสินปล่อยเกมให้เล่นต่อ นั่นคือเหตุผลที่เรามี VAR เราจะได้มาดูย้อนหลังได้"

Jurgen Klopp says he regrets celebrating in front of the linesman after Sadio Mane’s goal vs Bournemouth 🤭



“To be honest, yes, that happened. Would I do it now? No.” 🗣



🎥 @DAZN_CA pic.twitter.com/rtKiE9nIcP