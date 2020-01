ไม่ถึงสามเดือน! โกเมสคัมแบ็คซ้อมกับเพื่อนท็อฟฟี่

อันเดร โกเมส กองกลางเอฟเวอร์ตัน กลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นครั้งแรก หลังจากได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นข้อเท้าหัก

ห้องเครื่องวัย 26 ได้รับบาดเจ็บจากเกมกับ สเปอร์ส เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน จนต้องเข้ารับการผ่าตัดทันที

อย่างไรก็ดี ล่าสุดดาวเตะโปรตุกีสกลับมาลงซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้ว ทั้งที่พักรักษาตัวไปยังไม่ถึง 3 เดือนด้วยซ้ำ นี่ถือเป็นข่าวดีสำหรับสาวกเอฟเวอร์โตเนียนอย่างแท้จริง

"รู้สึกดีที่ได้กลับมาอยู่กับทีม การซ้อมครั้งแรกกับเพื่อน ๆ" โกเมส โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

"รู้สึกดีขึ้นทุกวันและจะกลับมาพร้อมลงสนามโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"

Feels good to be back with the team! First training session with the boys.



Getting better everyday to be ready as soon as possible 💙💪 @Everton pic.twitter.com/ARkRhNRtAF