ไม่ต้องรายงานตัว! ดาร์บี้ไฟเขียวแลมพาร์ดปิดดีลคุมเชลซี

ดาร์บี้ เคาท์ตี้ สโมสรในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพ อนุญาตให้ แฟรงค์ แลมพาร์ด ไม่ต้องรายงานตัวในวันจันทร์และอังคารนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เขาบรรลุข้อตกลงคุมเชลซีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทีมแกะเขาเหล็กเพิ่งเปิดทางให้ซูเปอร์แฟรงค์เจรจากับสิงห์บลูเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากยอดทีมจากเดอะบริดจ์ต้องการดึงลูกหม้อเก่ากลับไปคุมทีมแทน เมาริซิโอ ซาร์รี ที่ย้ายไปคุมยูเวนตุสแล้ว

Derby County has excused Frank Lampard from reporting back for pre-season training on Monday and Tuesday to allow his discussions regarding a potential move to Chelsea to be concluded as soon as possible.