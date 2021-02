ไม่คาดคิด! โกลเอลเชอึ้งเมสซียอมแลกเสื้อด้วย

เอ็ดการ์ บาเดีย ผู้รักษาประตูของบาร์เซโลนา ออกอาการอึ้งเมื่อ ลิโอเนล เมสซี กัปตันทีมบาร์เซโลนา ยอมแลกเสื้อกับเขาหลังจบเกม

สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาทำ 2 ประตู ช่วยบาร์ซาเปิดบ้านอัดเอลเช 3-0 พร้อมขึ้นนำเป็นดาวซัลโวเดี่ยว ๆ ของลาลีกา ด้วยผลงาน 18 ประตู

หลังจบเกมนักเตะทั้งสองทีมก็จับมือกันตามธรรมเนียม บาเดียจึงได้เอ่ยปากขอแลกเสื้อกับเมสซี โดยไม่คิดว่าจะได้กลับมาจริง ๆ

อย่างไรก็ดี สตาร์บาร์ซากลับทำเซอร์ไพรส์ยอมแลกเสื้อด้วย ทำเอานายด่านเอลเชออกอาการประหลาดใจเลยทีเดียว

Elche's Argentine Goalkeeper - Edgar Badia's Reaction When Lionel Messi asked Him for His Jersey in Swap. 😂😍❤️



Lionel Messi 🐐❤️ pic.twitter.com/KRHpY1gLmQ