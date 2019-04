ไม่คุ้นเคย! โรนัลโด้ไม่ได้เล่นรอบรอง UCL ครั้งแรกรอบ 9 ปี

คริสเตียโน โรนัลโด้ กองหน้ายูเวนตุส มีสถิติสุดช้ำหลังจบเกมที่ต้นสังกัดของเขาถูกอาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม บุกมาเอาชนะได้ถึงถิ่น 2-1 ทำให้ไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศของยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี

ทีมเบียงโคเนรี เสมอกับ อาแย็กซ์มาในนัดแรก 1-1 และเพียงเสมอ 0-0 หรือเอาชนะด้วยสกอร์ใดก็ได้ ก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ทว่าพวกเขากลับเสียสองประตูให้ยอดทีมแห่งดัตช์จากผลงานของ ดอนนี ฟาน เดอ บีค และมัตไธส์ เดอ ลิกต์ ทั้งที่คริสเตียโน โรนัลโด้ ยิงให้ทีมนำก่อนตั้งแต่นาทีที่ 28 ของการแข่งขัน

จากผลงานดังกล่าว อาแย็กซ์เขี่ยม้าลายตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปด้วยสกอร์รวม 3-2 และเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี ที่คริสเตียโน โรนัลโด้ ไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรป นับตั้งแต่เมื่อปี 2009-10 ที่เรอัล มาดริด ตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย

The first Champions League semi-finals without Cristiano Ronaldo in nine years 😮#UCL pic.twitter.com/9RjElsAosW