ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส ทีมดังแห่งลีกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ทำภาพประชดแบบสุดฮา หลังโดนแฟนบอลจำนวนมากแท็กชื่อแอคเคาท์ทวิตเตอร์ผิดก่อนเกมพรีเมียร์ลีกระหว่าง ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ค่ำคืนที่ผ่านมามีบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีก ไก่เดือยทอง เปิดบ้านรับมือ ปีศาจแดง ทำให้ในโลกโซเชียลมีการแท็กชื่อ สเปอร์ส เพื่อให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม อย่างไรก็ตามก็มีหลายคนที่แท็กผิดแอคเคาท์ไปเป็น ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส แบบไม่ตั้งใจ

อย่างไรก็ตามทีมดังแห่ง NBA ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้ แถมยังตัดต่อรูป เดชอนเต้ เมอร์เรย์ และ แพตตี้ มิลล์ สองสตาร์ดังของทีมในชุดไก่เดือยทองเป็นการหยอกล้อแฟนบอลกลับด้วย พร้อมอวยพรให้โชคดีในเกมกับ แมฯยูไนเต็ด

This is for those who keep tagging the wrong Spurs account 😂🏀⚽️



Good luck in your Premier League return, @SpursOfficial! pic.twitter.com/Dx8QuZRniQ