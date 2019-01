ไปด้วยกัน! ปืนใส่ชื่อ "ซาลา" บนหนังสือโปรแกรม

อาร์เซนอล ใส่ชื่อ เอมิเลียโน ซาลาห์ ศูนย์หน้าผู้เคราะห์ร้ายของ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ไว้บนหนังสือโปรแกรมเกมพรีเมียร์ลีกคืนวันอังคารที่ 30 มกราคม

ซาลา เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ารัง คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร 15 ล้านปอนด์ แต่กลับโชคร้ายเครื่องบินหายจากเรดาห์และขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา จนเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยุติปฏิบัติการค้นหาอย่างเป็นทางการเนื่องจากมองว่าไม่น่ามีผู้รอดชีวิต

อย่างไรก็ดีปฏิบัติการค้นหาซาลาและเครื่องบินจะเริ่มขึ้นอีกครั้งหลังบริษัทเอเยนต์ที่ทำหน้าที่ดูแลแข้งวัย 28 ปี ได้เปิดระดมเงินทุน ผ่านเพจ 'The Go FundMe' เป็นจำนวนเงิน 300,000 ยูโร เพื่อนำไปว่าจ้างผู้ชำนาญการพิเศษเข้ามาช่วยภารกิจดังกล่าว

ขณะเดียวกันเดอะ กันเนอร์ส ได้เพิ่มชื่อของ ซาลา ในรายชื่อของนักเตะคาร์ดิฟฟ์ชุดบุกเยือนเอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ลงไปบนปกหลังหนังสือแมตช์โปรแกรมของทีมก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นด้วย

Sala named among the Cardiff squad in the Arsenal programme. Class. 🌼 #EmilianoSala pic.twitter.com/h1yaTgRVCh