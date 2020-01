ได้หมดถ้าสดชื่น! ลิเวอร์พูลชนะคู่แข่งครบทุกทีมในลีกฤดูกาลนี้

ลิเวอร์พูล ทำสถิติชนะคู่แข่งได้ครบทุกทีมในพรีเมียร์ลีกลีกฤดูกาลนี้ หลังจากเอาชนะเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2-0

ทีมหงส์แดงได้สองประตูจาก โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ และอเล็กซ์ อ็อกซ์เลด แชมเบอร์เลน ทำให้พวกเขามีคะแนนทิ้งห่างอันดับสองอย่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไป 19 แต้มเป็นที่เรียบร้อย

ขณะเดียวกัน ชัยชนะนัดดังกล่าว ยังทำให้ลิเวอร์พูลเอาชนะทุกทีมที่เจอกันในลีกภายในฤดูกาลเดียวได้สำเร็จ ซึ่งเป็นผลงานที่พวกเขาไม่เคยทำได้มาก่อน และเป็นสโมสรที่ 9 ที่ทำได้ในลีกสูงสุดของอังกฤษ

ก่อนหน้านี้ สโมสรที่เคยชนะได้ทุกทีมในลีกสูงสุดของอังกฤษประกอบด้วย เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ (1888/89 และ 1889/90), โบลตัน (1891/92), ซันเดอร์แลนด์ (1891/92), แอสตัน วิลลา (1909/10), เอฟเวอร์ตัน (1969/70, 1984/85), เชลซี (2005/06), แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (2010/11, 2017/18) และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (2017/18, 2018/19)

