ไชโย! แฟนพัทยาจุดพลุแฟร์ ฉลองทีมรอดตกชั้น โดนปรับ 60,000 บาท

คณะกรรมการพิจารณาวินัย และ มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย รายงานเหตุการณ์ในเกมไทยลีก 2 คู่ พัทยา ยูไนเต็ด พบ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา โดยสั่งปรับเงิน พัทยา ยูไนเต็ด เพราะแฟนบอลจุดพลุแฟร์
หนึ่งในเหตุการณ์ที่ พัทยา ยูไนเต็ด ถูกลงโทษปรับเงินอ่วม มาจากเหตุการณ์แฟนบอลจุดพลุแฟร์ในเวลา 19.57 น. หลังจากผู้ตัดสินเป่าจบการแข่งขัน ทีมงานผู้ตัดสินรวมถึงผู้เล่นทีมเยือนได้เข้าห้องพักเรียบร้อยแล้ว
ในขณะที่ผู้เล่นสโมสรพัทยาฯ กำลังเดินขอบคุณกองเชียร์ตามโซนต่าง ๆ จนถึงอัฒจันทร์โซนหลังประตูทิศใต้ (กลุ่มแฟนบอล Dangerous Zone) ต่อมาเวลา 20.21 น. กองเชียร์กลุ่มดังกล่าวได้มีการจุดพลุแฟร์บนอัฒจันทร์ พร้อมกับกองเชียร์สโมสรพัทยาฯ อีกกลุ่มที่อยู่บริเวณอัฒจันทร์ฝั่งตรงข้ามประธาน
โดยเหตุการณ์จุดพลุแฟร์ได้สิ้นสุดลงในเวลา 20.24 น. มูลเหตุจูงใจในการจุดพลุแฟร์ คาดว่าเนื่องจากนัดนี้เป็นการแข่งขันในบ้านนัดสุดท้ายของฤดูกาล จึงเป็นการจุดเพื่อสั่งลาการเล่นในบ้าน ประกอบกับได้รับฟังกองเชียร์บางคนตะโกนว่า เป็นการจุดเพื่อเฉลิมฉลองที่ทีมสามารถรอดพ้นจากการตกชั้นได้สำเร็จ
จากการกระทำดังกล่าวของแฟนบอล ทำให้สโมสรถูกปรับเงินรวม 60,000 บาท แบ่งเป็นข้อหา จุดพลุในสถานที่จัดการแข่งขันอันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม (40,000 บาท) และ บกพร่องในการตรวจเช็คหรือควบคุมไม่ให้กองเชียร์นำพลุ ประทัดดอกไม้ไฟ เข้าไปในสถานที่จัดการแข่งขันหรืออัฒจันทร์ (20,000 บาท)
นอกจากนั้นในเกมเดียวกัน พัทยา ยูไนเต็ด ยังถูกปรับเงินอีกกระทง เพราะมีแฟนบอลใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าบุคคลใดก็ตาม มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 4.1 วรรคแรก ปรับเงิน 10,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 2 จึงลงโทษปรับสองในสาม ปรับเงิน 6,666 บาท
รวมเกมนี้เกมเดียว พัทยา ยูไนเต็ด ถูกปรับเงินรวม 66,666 บาท