Nottingham Forest v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ไขข้อข้องใจ : ทำไม เชลซี หวด ฟอเรสต์ เตะ 3 ทุ่มคืนวันจันทร์

เกมพรีเมียร์ลีกศึกมันเดย์ไนท์โดยปกติจะเตะเวลา 20.00 น. ตามเวลาที่อังกฤษ หรือ 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย แต่ทว่าเกมที่ สแตมฟอร์ด บริดจ์ คืนนี้จะลงแข่งขันเวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

สาเหตุมาจากการที่ ฟอเรสต์ มีถ้วยยูโรป้า ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดแรก กับ แอสตัน วิลลา ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และตามโปรแกรมเดิม คู่นี้วางไว้ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม ทำให้ต้องมีการเลื่อนออกไป ตามกฎที่ต้องเว้นการแข่งไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง

และด้วยการที่วันนี้ไปตรงกับวันหยุด Bank Holiday ที่อังกฤษพอดี ทำให้ พรีเมียร์ลีก ได้โอกาสจัดสรรเวลาให้เตะในช่วงบ่ายสามให้แฟนบอลชมเกมได้มากขึ้น

ขณะที่คู่ แมนฯ ซิตี้ ดวล เอฟเวอร์ตัน เป็นโปรแกรมเดิม ไม่ได้มีการเลื่อนมา ทำให้ยังคงแข่งขัน 02.00 น. ตามเวลาปกติ

